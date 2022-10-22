تجديد حبس 3 أشخاص وربة منزل بالقطامية لقتلهم سائقا لتصويره المتهمة وابتزازها

كتب سليم على

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس 3 أشخاص وربة منزل 15 يوما على ذمة التحقيق فى اتهامهم بقتل سائق بعدما اكتشفوا وجود علاقة مع المتهمة ربة المنزل وتصويرها وابتزازها.

كانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة القتل.

وكشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين باختفاء شقيقه (سائق – مقيم بدائرة القسم) من الشقة محل سكنه، وتبين وجود آثار دماء واختفاء متعلقاته الشخصية.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات واستخدام أحدث التقنيات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (3 أشخاص - وربة منزل "لها معلومات جنائية" – جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بالقاهرة).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقروا بأنه نظرًا لوجود علاقة بين المجنى عليه والمتهمة الثانية وقيام المجنى عليه بتصويرها وابتزازها مما دعاها إلى إخبار أهليتها، وعقب علمهم اتفقوا فيما بينهم على اختطافه والتعدى عليه بالضرب بقصد مسح الفيديوهات والصور من هاتفه المحمول، وفى سبيل ذلك توجهوا إلى شقة المجنى عليه، واصطحبوه لشقة ملك أحد المتهمين، وأضافوا بقيامهم بالتعدى عليه بالضرب باستخدام (أسلحة بيضاء) مما أدى إلى حدوث إصاباته والتى أودت بحياته.

وتم بإرشادهم العثور على جثة المجنى عليه داخل الشقة المُشار إليها، كما تم ضبط الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه ، وكذا عدد 3 سلاح أبيض المستخدمين فى ارتكاب الواقعة، باستدعاء شقيق المجنى عليه، اتهمهم بقتل شقيقه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.