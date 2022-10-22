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تأجيل محاكمة 57 متهما باللجان النوعية للإخوان لجلسة 25 نوفمبر

السبت، 22 أكتوبر 2022 05:00 م
تأجيل محاكمة 57 متهما باللجان النوعية للإخوان لجلسة 25 نوفمبر المستشار وجدى عبد المنعم - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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قررت الدائرة الثالثة إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم، تأجيل محاكمة 57 متهما، بقضية إعادة هيكل اللجان النوعية للإخوان والانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، لجلسة 25 نوفمبر لسماع الشهود. 
 
ووجهت النيابة للمتهمين بالقضية، اتهامات الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
 
كما أسندت النيابة إليهم عدة جرائم، منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
 

هيكل الاخوان

اللجان النوعية للإخوان

الجنايات



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