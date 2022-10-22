بوليتكو: وزيرا دفاع روسيا وأمريكا يناقشان حرب أوكرانيا فى محادثات نادرة

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "بوليتكو" الأمريكية إن وزير الدفاع الروسي، سيرجى شويجو أجرى محادثات هاتفية وصفتها بالـ"نادرة" مع نظيره الأمريكي لويد أوستن أمس الجمعة ، بعد أن قال مسئولون موالون للكرملين إنهم يحولون مدينة خيرسون بجنوب أوكرانيا إلى "حصن" مع تقدم قوات كييف.

وظهرت تفاصيل قليلة عن المحادثة بين شويجو ولويد أوستن ، لكن كلا الجانبين أكدا أنهما ناقشا أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية "نوقشت قضايا موضوعية تتعلق بالأمن الدولي بما في ذلك الوضع في أوكرانيا."

ورفض البنتاجون تقديم تفاصيل أكثر من القول إن أوستن ، الذي بدأ المحادثة ، أكد على الحاجة إلى خطوط اتصال وسط الحرب في أوكرانيا.

قال متحدث باسم الجيش الأمريكي: "شدد الوزير أوستن على أهمية الحفاظ على خطوط الاتصال وسط الحرب المستمرة ضد أوكرانيا".

ونقلت وكالة الأنباء الروسية تاس عن الدبلوماسي الروسي المقيم في فيينا كونستانتين جافريلوف قوله للتلفزيون الروسي: "يجب إزالة سوء التفاهم حتى لا تقع حوادث ... هذه اتصالات مهمة دائمًا ، ومن المهم أن يكون الأمريكيون أول من يطلبونها".

وأضافت تاس أن جافريلوف ، كبير المفاوضين الأمنيين ، قال إنه في أعقاب المكالمة ، توقعت موسكو إيضاحات حول مناورات الردع النووي التي يجريها الناتو.

وقالت متحدثة باسم البنتاجون يوم الجمعة أن المكالمة قدمت أفضل فرصة للجانبين للتحدث ، دون أن يوضح سبب ذلك. ولم تذكر ما إذا كان من المقرر إجراء أي محادثات إضافية بين الاثنين.

ويذكر أن هذه هي المكالمة الثانية فقط بين الوزراء منذ العملية الروسية فى أوكرانيا في فبراير . وفي مايو ، حث أوستن موسكو على تنفيذ "وقف فوري لإطلاق النار".

في ذلك الوقت ، تعرضت القوة الغازية الروسية للهزيمة من العاصمة كييف ، لكنها كانت تحقق مكاسب ثابتة في منطقتي دونباس وخاركيف الشرقية وعززت موقعها في الجنوب.

بعد ستة أشهر ، تراجعت القوات الأوكرانية.

كانت قوات كييف في الأسابيع الأخيرة - بمساعدة الأسلحة الغربية - تتقدم على طول الضفة الغربية لنهر دنيبر باتجاه مدينة خيرسون الرئيسية في المنطقة.وكانت أول مدينة كبرى تسقط في أيدي قوات موسكو ، وستكون استعادة السيطرة عليها بمثابة جائزة مهمة في الهجوم المضاد لأوكرانيا.