بداية مبشرة لموسم الشتاء.. مطار الغردقة يستقبل 131رحلة دولية أغلبها أوروبية

وتحتل السياحة الألمانية مقدمة الجنسيات الوافدة إلى مدينة الغردقة بشكل عام، وتعمل الجهات المختصة داخل مطار الغردقة الدولى على تسهيل إجراءات الدخول للسياح الأجانب ونقلهم للفنادق المختلفة.

ويستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم السبت، 36 رحلة طيران دولية اوربية مختلفة ضمن 116 رحلة يستقبلهم المطار بداية من اليوم السبت حتي نهاية الاسبوع، حيث يتم تسهيل اجراءات الدخول لهم لقضاء اجازة ممتعه على شواطئ البحر الأحمر.

وتبين أن الرحلات ال 36 الوافدة اليوم لمطار مرسى علم بينهم 6 رحلات من التشيك، و10 رحلات من بولندا، 7 من إيطاليا، ورحلة داخلية، ورحلة من فرنسا ورحلتين من النمسا و4 رحلات من المانيا، ورحلة من بلجيكا زرخلتين بدون ركاب .