اليوم.. فتح باب الترشح للانضمام للاتحاد المصرى لطلاب صيدلة سوهاج

سوهاج ــ فريق المحافظات

أعلن مكتب الإتحاد المصري لطلاب كلية الصيدلة بجامعة سوهاج "EPSF-Sohag"، عن فتح باب الترشح للانضمام للإتحاد، و يستمر علي مدار يومين، وذلك بمقر الكلية بالحرم الجامعي القديم، صرح بذلك الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، وقال أن إدارة الجامعة تدعم دائماً جميع الأنشطة التطوعية المتعلقة بتطوير منظومة الصحة العامة بما يتوافق مع استراتيجية ورؤية مصر ٢٠٣٠.

وأكد عبد الخالق ان الجامعة تحرص دائماً على تشجيع و دعم طلاب مكتب الإتحاد بكلية الصيدلة، بإعتبارها منظومة تطوعية صحية هدفها التطور العلمي و المجتمعي، الي جانب دورها في تعزيز المهارات المهنية للطلاب والخريجين لتأهيلهم لسوق العمل في مجال تخصصهم باعتبارها صيادلة المستقبل.

وأوضح الدكتور علام عبد المنعم القائم بعمل عميد الكلية، بأن إدارة الكلية تدعم الأنشطة الطلابية بكافة أنواعها، وخاصة ما يتعلق بسوق العمل، والربط مع المنظومة الصحية داخل القطر المصري والمحيط الإقليمي في ظل تسارع وتيرة تحديث النظم الدوائية والعلاجية، وذلك بما يتفق مع سياسات الدولة المصرية نحو توفير دواء آمن وفعال، مشيراً إلي أن أجندة الإتحاد المصري لطلاب صيدلة سوهاج سوف تشهد هذا العام العديد من الفعاليات بالشراكة مع مؤسسات وهيئات عديدة، إلى جانب تنظيم مؤتمر طلابي علمي يشارك به طلاب كليات الصيدلة بعدد من الجامعات المصرية.

وأشار الدكتور محمود الأمير المنشاوي رئيس قسم الصيدلانيات والصيدلة الإكلينيكية والمشرف العلمي و الأكاديمي للمكتب، الى أن مكتب الإتحاد بالجامعة ينفذ العديد من الحملات الطبية و البيئية التوعوية، للحفاظ علي البيئة وتنمية المجتمع، الي جانب دوره في التطور المهني و الأكاديمي و ذلك لسد الفجوة بين الدراسة و سوق العمل، و العمل علي نشر الوعي بالتنوع الثقافي، مشيراً إلى أن أنشطة الإتحاد تضم كافة المجالات منها العلمية، الثقافية والتنموية المهنية.

وقالت ندى أحمد عزيز رئيس مكتب الإتحاد بالجامعة EPSF-Sohag، أن الإتحاد المصرى لطلاب كلية الصيدلة EPSF قد تأسس عام 1982، و يعمل تحت إشراف النقابة والاتحاد العالمي لطلاب الصيدلة المتواجد فى ٨٤ دولة، لافته إلى أن مكتب الإتحاد يحرص على تطوير مهنة الصيدلة، وتحسين نهج وفكر الطلاب، و تدريبهم على مجالات العمل المختلفة لسد العجز وتعريفهم بكل تفاصيل سوق العمل.

وأضاف كيرلس مجدي ماهر مسئول التسويق إلى أن المكتب التنفيذي للإتحاد المصري لكلية الصيدلة بالجامعة يتكون من الرئيس، والأمين العام، وأمين الصندوق، ومسئول لجنة الصحة العامة، وأيضاً مسئول لجنة التعليم الصيدي، والتبادل الطلابي المحلي، ومسئول العلاقات الخارجية، والعلاقات الداخلية، بالإضافة إلي مسئول التسويق، ومسئول لجنة الإعلانات والمطبوعات و لجنة التنظيم والدعم اللوجستي.