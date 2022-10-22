اليوم السابع: المؤتمر الاقتصادي مصر 2022.. خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: المؤتمر الاقتصادي مصر 2022.. انطلاق أعماله اليوم بمشاركة واسعة من الحكومة والقطاع الخاص والخبراء.. الرئيس السيسى يوجه رئيس الوزراء بالرد على أسئلة المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى.. تثبيت سعر البنزين والسولار والمازوت

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