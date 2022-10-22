اليمن: إحباط محاولات تسلل حوثية في جبهة مريس بالضالع

أ ش أ

أحبطت القوات اليمنية المشتركة، محاولة تسلل لعناصر ميليشيات الحوثي في جبهة مريس شمال محافظة الضالع باتجاه مواقع القهرة والزيلة؛ مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات.

وذكرت قناة (اليمن الفضائية) اليوم السبت، "أن اللواء 83 مدفعية التابعة للقوات اليمنية المشتركة أحبطت ثلاث محاولات تسلل قامت بها عناصر الميليشيات باتجاه الجهات الشرقية في مواقع القهرة وما جاورها وكذلك باتجاه الزيلة التي يمر بها الطريق الرئيسي "مريس دمت صنعاء".

وأوضحت أن محاولات التسلل المتكررة منيت بالفشل وتم إجبار العناصر الحوثي على الفرار وسط خسائر كبيرة في صفوفها.

وفي السياق، استهدفت عناصر الميليشيات عددًا من المواقع العسكرية والسكنية في جبهتي الفاخر والخرازة وغيرها من المناطق بقذائف الدبابات والهاون ومختلف أنواع الأسلحة الأخرى، عقب خسائرها في باقية الجبهات الأخرى والتي كان آخرها استهداف طقم حوثي في جبهة الثوخب المحاذية لمديرية الحشاء غرب الضالع.