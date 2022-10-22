الولايات المتحدة تكشف عن قاذفة استراتيجية جديدة B-21

وكالات

أعلنت القوات الجوية الأمريكية أن الطائرة الجديدة B-21 Raider، ستحلّق للمرة الأولى في الـ2 من ديسمبر المقبل خلال حفل بمصنع للطائرات في ولاية كاليفورنيا.

وقال رئيس أركان القوات الجوية الجنرال تشارلز كيو براون جونيور: "تقديم القاذفة الاستراتيجية "B-21" سيكون لحظة تاريخية لسلاحنا الجوي وبلدنا".

وأضاف أن "آخر مرة قدمنا ​​فيها سلاحا جديدا من هذا النوع كانت منذ أكثر من 30 عاما".

ووفقا له، ستتمتع "B-21 Raider" بقدرات قتالية فريدة للعمليات المستقبلية وستصبح العمود الفقري للقوات الجوية الأمريكية.

ويوجد حاليا ستة طائرات استراتيجية من طراز"B-21 Raider" في الولايات المتحدة.

وفي يوليو من العام الماضي، نشرت القوات الجوية الأمريكية بالفعل أول صورة رسمية للطائرة الاستراتيجية، وتم تطويرها وفقا لمخطط "الجناح الطائر".