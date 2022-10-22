اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الولايات المتحدة تكشف عن قاذفة استراتيجية جديدة B-21

السبت، 22 أكتوبر 2022 08:00 ص
الولايات المتحدة تكشف عن قاذفة استراتيجية جديدة B-21 الجيش الأمريكى - أرشيفية
وكالات

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أعلنت القوات الجوية الأمريكية أن الطائرة الجديدة B-21 Raider، ستحلّق للمرة الأولى في الـ2 من ديسمبر المقبل خلال حفل بمصنع للطائرات في ولاية كاليفورنيا.

وقال رئيس أركان القوات الجوية الجنرال تشارلز كيو براون جونيور: "تقديم القاذفة الاستراتيجية "B-21" سيكون لحظة تاريخية لسلاحنا الجوي وبلدنا".

وأضاف أن "آخر مرة قدمنا ​​فيها سلاحا جديدا من هذا النوع كانت منذ أكثر من 30 عاما".

ووفقا له، ستتمتع "B-21 Raider" بقدرات قتالية فريدة للعمليات المستقبلية وستصبح العمود الفقري للقوات الجوية الأمريكية.

ويوجد حاليا ستة طائرات استراتيجية من طراز"B-21 Raider" في الولايات المتحدة.

وفي يوليو من العام الماضي، نشرت القوات الجوية الأمريكية بالفعل أول صورة رسمية للطائرة الاستراتيجية، وتم تطويرها وفقا لمخطط "الجناح الطائر".


امريكا

الجيش الامريكى

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21 Raider

تشارلز كيو براون جونيور

كاليفورنيا



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