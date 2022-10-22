اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الهند: مقتل 15 شخصا وإصابة 40 آخرين جراء اصطدام حافلة بشاحنة على طريق سريع

السبت، 22 أكتوبر 2022 10:47 ص
الهند: مقتل 15 شخصا وإصابة 40 آخرين جراء اصطدام حافلة بشاحنة على طريق سريع تصادم حافلة
أ ش أ

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لقي 15 شخصا مصرعهم وأصيب 40 آخرون إثر اصطدام حافلة بشاحنة على طريق سريع بولاية "ماديا براديش" في وسط الهند.

وذكرت قناة (إن دي تي في) الهندية في نشرتها الإنجليزية أن الحافلة كانت تحمل على متنها قرابة 100 راكب عندما اصطدمت بشاحنة متوقفة، التي بدورها صدمت شاحنة آخرى من الخلف على طريق سريع في منطقة "ريوا".

وأوضح الضابط بالشرطة الهندية نافنيت باهسين أن غالبية الركاب المسافرين على متن الحافلة، هم عمال كانوا عائدين إلى منازلهم الكائنة بولاية "أوتار براديش" شمالي البلاد للاحتفال بأحد الأعياد الهندوسية.

وأفاد مسؤولون محليون بأنه تم نقل الجرحى إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بينما تجري الشرطة التحقيق في الحادث لمعرفة سبب وقوعه.

وقدم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيسة الهندية دروبادي مورمو التعازي في ضحايا الحادث عبر حسابتهما الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).

 


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اخبار الهند



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