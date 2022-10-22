النيابة تطلب تقرير الصفة التشريحية لجثة سيدة ونجلتها عثر عليهما فى عين شمس

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة عين شمس، بسرعة إرسال تقرير الصفة التشريحية، حول واقعة العثور على جثتى سيدة ونجلتها فى حالة تحلل داخل مسكنهما فى منطقة عين شمس، لبيان سبب الوفاة الحقيقي.

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الأهالى، بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتم كسر باب الشقة.

وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة في العقد الرابع من العمر، وطفلتها داخل شقتها، وتم نقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، وتحرر المحضر اللازم ، واخطرت النيابة العامة ، التى أمرت بدفن الجثتين، وإرسال تقرير المعمل الجنائي والصفة التشريحية.