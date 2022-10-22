الرئيسية حوادث المرور تحرر 308 آلاف مخالفة تجاوز للسرعة المقررة السبت، 22 أكتوبر 2022 03:00 ص المرور- أرشيفية كتب محمود عبد الراضي مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء نجح رجال المرور في ضبط (730771) مخالفة مرورية متنوعة، وضبط (308734) مخالفة تجاوز السرعات المقررة. وفى مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية، تم رفع (327 سيارة – 48 دراجة نارية). المرور مخالفات المرور حملات مرورويه اخبار الحوادث الموضوعات المتعلقة المرور يبدأ الغلق الكلى لشارع الهرم مع إجراء تحويلات لإنشاء محطة مترو العريش الجمعة، 21 أكتوبر 2022 12:30 ص رادار المرور يلتقط 1390 سيارة تسير بسرعات جنونية فى 24 ساعة الجمعة، 21 أكتوبر 2022 12:00 ص قانون المرور يحدد حالات الصلح فى المخالفات أبرزها استعمال الأنوار المبهرة الخميس، 20 أكتوبر 2022 06:00 ص رادار المرور يلتقط 1265 سيارة تسير بسرعات جنونية فى 24 ساعة الخميس، 20 أكتوبر 2022 12:00 ص مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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