اليوم السابع
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السبت، 22 أكتوبر 2022 03:04 ص
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المرور تحرر 308 آلاف مخالفة تجاوز للسرعة المقررة

السبت، 22 أكتوبر 2022 03:00 ص
المرور تحرر 308 آلاف مخالفة تجاوز للسرعة المقررة المرور- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نجح رجال المرور في ضبط (730771) مخالفة مرورية متنوعة، وضبط (308734) مخالفة تجاوز السرعات المقررة.
 
وفى مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية، تم رفع (327 سيارة – 48 دراجة نارية).
 
 

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