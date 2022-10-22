المرور تحرر 308 آلاف مخالفة تجاوز للسرعة المقررة

كتب محمود عبد الراضي

نجح رجال المرور في ضبط (730771) مخالفة مرورية متنوعة، وضبط (308734) مخالفة تجاوز السرعات المقررة.

وفى مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية، تم رفع (327 سيارة – 48 دراجة نارية).