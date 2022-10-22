المتهمون بسرقة صاحب مكتب مقاولات بمدينة 6 أكتوبر يكشفون كواليس الجريمة

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف 3 أشخاص بينهم سيدة، متهمون باستدراج صاحب مكتب مقاولات، والاستيلاء على طبنجة وهاتف محمول، بمدينة 6 أكتوبر، عقب القبض عليهم بارتكاب الجريمة، وذكروا أن خلافات مع المجني عليه، دفعتهم للتخطيط لاستدراجه إلى مسكنهم، وتمكنت السيدة من استدراجه، ثم هددوه، واستولوا على متعلقاته، وطبنجة خاصة به، وهاتف محمول.

وأرشد المتهمون عن سلاح ومتعلقات المجني عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وباشرت النيابة التحقيق.

وتلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا من صاحب مكتب مقاولات، اتهم فيه 3 أشخاص بينهم ربة منزل، باستدراجه لمسكنهم بمدينة 6 أكتوبر، والاستيلاء على طبنجة خاصة به، وهاتف محمول، بسبب خلافات بينهم.

بتكثيف التحريات توصل رجال المباحث لهوية المتهمين، وتمكنوا من ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.