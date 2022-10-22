المتهمان بسرقة رواد البنوك في القاهرة: اشترينا سيارة وباقي النقود في البنك

كتب بهجت أبو ضيف

كشف عاطلان تم ضبطهما، لاتهامهما بسرقة رواد البنوك في القاهرة، عقب القبض عليهما، أنهما يستخدمان سيارة ملاكي في تتبع رواد البنوك، حيث ينتظران خروج الضحية من البنك وبحوزته حقيبة، فيتأكدان من حيازته مبلغا ماليا، وعقب قيادته سيارته يتتبعانه بالسيارة الخاصة بهما، وينتهزان فرصة مغادرته السيارة، ويحطمان الزجاج، ويستوليان على المبلغ المالي.

أضاف المتهمان أنهما ارتكبا واقعتي سرقة، وقسما المسروقات بينهما، وذكرا أنهما اشتريا سيارة من النقود المسروقة، بالإضافة إلى إيداع باقي النقود في البنك، وإنفاق جزء منها.

واستنادا لاعترافات المتهمين، وتحريات رجال المباحث، قررت النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين – "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة الإسماعيلية) بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة المواطنين من رواد البنوك ، بأسلوبى "التتبع ، وكسر الزجاج" ، بإستخدام سيارة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما واقعتين سرقة بذات الأسلوبى ، وأضافا بإقتسامهما المبالغ المالية المستولى عليها وإستخدامها فى (شراء شهادة بنكية - إيداع بنكى - شراء سيارة)، وصرف باقى المبالغ المتحصل عليها على متطلباتهما الشخصية.

كما تم بإرشادهما ضبط السيارة المستخدمة فى إرتكاب واقعتى السرقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وقررت النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.