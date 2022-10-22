ولفت الملا - عقب زيارته لمقر شركة النفط الكويتية اليوم السبت- إلى أهمية التنسيق مع جهات الدولة لتذليل أية معوقات قد تؤثر في سير تلك المشاريع وسرعة إنجازها، معربا عن تطلعه للتعاون مع كل القيادات النفطية للعمل الجاد نحو تحقيق المزيد من الإنجازات.



وأثنى على الجهود الكبيرة التي بذلتها شركة (نفط الكويت) خلال تاريخها الذي يمتد لأكثر من ثمانية عقود، داعيا الى الاهتمام بالعنصر البشري الكويتي وتطويره وصقل مهاراته بما ينعكس بالفائدة على المجتمع والقطاع النفطي على حد سواء.



وشدد الملا على الاهتمام بالصحة والسلامة لانعكاساته الإيجابية على سلامة الأفراد والمنشآت وبما يمنح التميز للقطاع النفطي على المستوى العالمي ويعزز من الإنتاجية.