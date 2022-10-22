اليوم السابع
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الكويت تدين هجوم جماعة الحوثي على ميناء الضبة النفطي باليمن

السبت، 22 أكتوبر 2022 04:28 م
الكويت تدين هجوم جماعة الحوثي على ميناء الضبة النفطي باليمن جماعة الحوثى
إيمان حنا

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أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت للهجوم الذي استهدفت فيه الحوثي ميناء الضبة النفطي في حضرموت أثناء رسو سفينة لشحن النفط الخام من الميناء.

وأوضحت الخارجية الكويتية - في بيان اليوم السبت - أن هذا الهجوم يعد انتهاكا صارخا للأعراف والقوانين الدولية وخرقا لقرار مجلس الأمن رقم 2216 كما يؤكد الهجوم استمرار نهج الحوثي في استهداف المنشآت المدنية وتهديد إمدادات الطاقة وممرات التجارة العالمية الأمر الذي يتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والفاعل لردع مثل هذه الأعمال ومحاسبة مرتكبيها صيانة للأمن والسلم وحفظا لإمدادات الطاقة وممرات التجارة العالمية.

اليمن

الحوثى

ميناء الضبة

اخبار اليمن

جماعة الحوثى



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