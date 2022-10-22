الكويت أمام مجلس الأمن: نولي مسألة تمكين المرأة وتعزيز حقوقها اهتماما بالغا

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أكدت دولة الكويت أنها تولي مسألة النهوض بالمرأة الكويتية وتمكينها وتعزيز حقوقها اهتماما بالغا بما يتسق مع النصوص الدستورية وما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة 2030.

وذكر بيان دولة الكويت - في جلسة مجلس الأمن مفتوحة النقاش حول المرأة والسلام والأمن ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية اليوم السبت، أن دولة الكويت حريصة على مواصلتها للمساعي والجهود لتمكين المرأة الكويتية والنهوض بحقوقها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وأن دولة الكويت تواصل السعي لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات .

وتابع البيان "يواجه عالمنا اليوم تحديات كبيرة ومعقدة ومترابطة منها الحد من تفشي الأوبئة والكوارث الطبيعية وتغير المناخ واستمرار النزاعات المسلحة والحروب وأزمات اقتصادية ومالية وانعدام الأمن الغذائي والمجاعة في بعض الدول وغيرها من التحديات الجسام وان تلك التحديات جميعها لها آثار مباشرة على الحياة المعيشية لمئات الملايين من البشر خاصة النساء والفتيات.

وأكد البيان أن النهوض بالمرأة وتمكينها يعد موضوعا ذا أولوية بالغة الأهمية على أجندة المجتمع الدولي وفي ظل هذا الاهتمام المستحق لموضوع تمكين المرأة ما زلنا نرى بأن هناك المزيد الذي يمكن القيام به من أجل تمكينها في المجالات المختلفة.

وذكر أن قرار مجلس الأمن 1325 الذي أنشأ أجندة المرأة والسلام والأمن شكل ركيزة أساسية في العمل الدولي متعدد الأطراف وأداة هامة لتعزيز فعالية الجهود الوطنية والإقليمية والدولية في مجال منع نشوب النزاعات وتسويتها وفي نهضة المجتمعات وتحقيق التقدم في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية والسياسية.

وتطرق البيان إلى جزئية هامة من تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول المرأة والسلام والأمن الصادر هذا الشهر والتي تتعلق بتناول مجلس الأمن لأجندة المرأة والسلام والأمن ، حيث يشير التقرير إلى أنه في عام 2021 تضمنت 69 بالمئة من قرارات مجلس الأمن إشارات إلى المرأة والسلام والأمن ما يشكل زيادة بنسبة 5 بالمئة عما كان عليه الأمر في عام 2020 وأن عددا أكبر وغير مسبوق من النساء قدم احاطات لمجلس الأمن في عام 2021 حيث دعيت 62 امرأة من المجتمع المدني لتقديم احاطات للمجلس مقابل 25 امرأة من المجتمع المدني بين عامي 2000 و2015.

وأعرب البيان عن الفخر برؤية فريق الإمارات الشقيقة الممثل العربي في مجلس الأمن بقيادة امرأة وعضوية كوكبة مميزة من النساء الدبلوماسيات ، مشيدا في ذات السياق بالمجهودات الاستثنائية لهذا الفريق في نقل صوت العرب إلى المجلس بما فيها صوت المرأة العربية.