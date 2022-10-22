القبض على عاطلين بحوزتهما كمية من الحشيش قبل ترويجها في شبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط عاطلين، مقيمان دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، لممارستهما نشاطا إجراميا بالإتجار بالمواد المخدرة، حيث ضبط بحوزتهما 4 فرض من مخدر الحشيش ومبلغ مالي وهاتفين محمول، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصها.

تلقي اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من قسم مكافحة المخدرات بالمديرية، يفيد ورود معلومات سرية بقيام عاطلين باتخاذ دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، لممارسة نشاطهم الإجرامى بالإتجار بالمواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تمكن رجال مكافحة المخدرات بالقليوبية من ضبط كلا من "أ م س"، 23 سنة، عاطل، و"س ص س"، 25 سنة، عاطل، مقيمان دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وبحوزتهما 4 فرش من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي، و2 هاتف محمول، وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارتهما الأثمة، والهاتفين المحمول للتواصل مع عملائهما، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.