الغربية تتصدى لـ 194 حالة تعد مخالف خلال المرحلة الثالثة من الموجة 20

الغربيــة ـ فريق المحافظات

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية عمليات الإزالة الفورية للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والجاري تنفيذها خلال المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة 20، وذلك بالتعاون المشترك بين قوات إنفاذ القانون والأجهزة المعنية، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالتعامل الفوري مع حالات التعدي على أراضي وأملاك الدولة، فرض هيبة الدولة على أرضها وتطبيق القانون كواحدة من جهود الدولة لمواجهة التحديات والتداعيات الاقتصادية التي يشهدها العالم .

وأشار رحمي أن نتائج حملات الموجة 20 في المحافظة قد أسفرت عن تنفيذ عدد 194 حالة إزالة مقسمة بين 114 حالة إزالة لمخالفات بناء على مساحة 4719 م2، إلى جانب عدد 80 حالة إزالة لتعديات على الأراضي الزراعية بمساحة 4 أفدنة و7 قراريط، مؤكدا أنه لا تهاون في التعامل مع حالات التعديات والبناء المخالف على مقدرات الدولة سواء نهر النيل، المجاري المائية والأراضي الزراعية للحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدي للتبوير بالبناء المخالف عليها واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين .

يذكر أن محافظ الغربية قد وجه منذ بدء تنفيذ الموجة الجهات التنفيذية والمحلية بإزالة كافة المعوقات التي قد تعترض تنفيذ الإزالات، مشددا على المرور اليومي على كافة مراكز وقرى ومدن المحافظة والتنسيق المستمر مع مسئولي الزراعة وحماية الأراضي لرصد التعديات في المهد والتصدي الفوري لها قبل حدوثها وخاصة خلال أيام العطل والإجازات، ومتابعة ذلك من خلال غرفة عمليات المحافظة للاطلاع أول بأول على ما يستجد من أعمال .

كانت وزارة التنمية المحلية قد أعلنت عن انطلاق الموجة 20 ودخولها حيز التنفيذ في السبت الموافق 13 أغسطس لتنتهي في 27 أكتوبر الجاري بمراحلها الثلاثة وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وحفاظا على ممتلكات ومقدرات الدولة ، وتهيب المحافظة بالمواطنين بعدم الإقدام على أي عمل مخالف وأي شكل من أشكال التعديات تجنبا للمساءلة القانونية.



خلال إزالة التعديات



خلال إزالة التعديات