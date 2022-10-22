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السيول تغرق العديد من القرى شمال لبنان

السبت، 22 أكتوبر 2022 04:06 م
السيول تغرق العديد من القرى شمال لبنان الأمطار فى لبنان
إيمان حنا

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أغرقت الأمطار التي تساقطت بغزارة العديد من القرى والبلدات فى شمال لبنان، من بينها بلدات قنية وأكروم وكفرتون في منطقة جبل أكروم، وكذلك في وادي عودين في بلدة عندقت وعلى امتداد الأودية المتصلة ببعضها البعض وصولا إلى بلدات شدرا ومشتى حسن ومشتى حمود. وفق ما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بلبنان.

وتشكلت السيول وجرفت معها الأتربة والحجارة ومخلفات الأشجار، وتسببت بأضرار زراعية بالبساتين والحقول وخربت الطرق في بلدة كفرتون بشكل خاص، حيث اقتحمت سيول الأمطار المنازل، التي عمد أصحابها على محاولة إنقاذ منازلهم من الوحول التي دفعت بها السيول إلى داخلها.


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