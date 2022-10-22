السيطرة على حريق نشب فى 3 دراجات بخارية بمدخل عمارة بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

نجح عدد من الأهالي، فى إخماد حريق نشب بـ 3 دراجات بخارية، بمدخل أحد العمائر بالحى الرابع عشر بجوار مدرسة السيدة رقية بدائرة قسم ثانى العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، اخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بـ 3 دراجات بخارية بمدخل عمارة سكنية بالحى الرابع عشر، دائرة قسم ثانى العاشر من رمضان، ودفعت الحماية المدنية بسيارتين إطفاء، وتم إخماد النيران بمعرفة الأهالى ولم يسفر الحريق عن وقوع خسائر فى الأرواح أو صابات، وجارى اتباع الإجراءات القانونية نحو الواقعة.