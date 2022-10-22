السجن 4 سنوات لمتهم بالاتجار فى الشابو وإحراز سلاح بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

عاقبت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت المتهم "م.ع"عامل 31 سنة بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، كما عاقبته بالسجن سنة واحدة وغرامة ألف جنيه لاحرازه سلاح ناري بدون ترخيص بدائرة مركز المراغة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد عبد الحافظ وعضوية المستشارين محمد فتحى صادق وعماد الدين عزت محمد بأمانة سر عبد المنصف ابراهيم وعاطف رمسيس.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022 بدائرة مركز المراغة عندما وردت معلومات لضباط مباحث المركز عن قيام المتهم بالاتجار فى الشابو المخدر، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم متلبسا وبحوزته 6 أكياس من الشابو المخدر وسلاح ناري فرد روسى وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت مصادرة المضبوطات والسلاح النارى وتمت إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.