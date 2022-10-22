السجن 15 عاما لثلاثة متهمين لسرقتهم عاملا بحوزته 180 جنيها بالإسكندرية

الإسكندرية -فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد أحمد شعيب رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار حازم عبد الفتاح الشناوى، والمستشار محمود عيسى سراج الدين وسكرتير المحكمة السيد الوزيرى، بالسجن المشدد 15 عاما حضوريا لكل من " ا.م.ع " و" ا.م.ع" وغيابيا ل" م.ع.ال"، والزامهم بالمصاريف الجنائية، لاتهامهم بسرقة المجنى عليه " ع.ع.م " بالإكراه.

تعود أحداث القضية، رقم 13501 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة المنتزه ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قسم شرطة المنتزه ثان ببلاغ يفيد قيام المتهمين بسرقة المجنى عليه تحت تهديد السلاح بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزه ثان، أنه حال سير المجنى عليه " ع.ع.م " عامل بطريق الإصلاح فؤجى بالمتهمين كل من " ا.م.ع " و" ا.م.ع" و" م.ع.ال"، بتواجدهم داخل توكتوك، ونزل منه المتهم الثانى وبحوزته سلاح أبيض سكين وتعدى عليه بالضرب وسرقة حقيبته تحت تهديد السلاح, وذلك فى وجود المتهم الأول والثالث على مسرح الجريمة للشد من أزره، واستولوا على حقيبته وتبين أن بها مبلغ 180 جنية وهاتف محمول وفيزا وبطاقة الرقم القومى، وفروا هاربين، وعند استغاثه المجنى عليه تصادف مرور دورية أمنية، فقام بالإبلاغ عن المتهمين وتم ضبط الأول والثانى حال فرار الثالث، وتحرر محضر بالواقعة وبعرضهم على النيابة، قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها على المتهمين.