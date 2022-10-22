السجن المؤبد لموظف اختلس 194 ألف جنيه من جهة عمله بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت بمعاقبة المتهم "ع.م" موظف بالسجن المؤبد بعد اختلاسه أموال من جهة عمله بلغت 194 ألف جنيه بدائرة مركز دار السلام.

صدر الحكم برئاسة المستشار جمال ابراهيم الشريف وعضوية المستشارين ناجح عبد الحميد محمد وايهاب عبد المنعم أبو سالم بأمانة سر ماجد أمين وطه حسين.

تعود أحداث القضية إلى عام 2021 بدائرة مركز دار السلام عندما اتهمت النيابة العامة المتهم بصفته موظفا عاما نائب رئيس الحملة الميكانيكية ومسئول الموارد البترولية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بدار السلام اختلس أموالا وجدت فى حيازته، بأن اختلس عدد 190 بون سولار وعدد 51 بون بنزين وعدد 32 كيلو زيت محرك بمبلغ 194 ألف جنيه والمملوكة لجهة عمله والمسلمة إليه، وبعد تقنين الإجراءات تمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.