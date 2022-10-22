"الرقابة المالية" توقع مذكرة مع هيئة مراقبة التأمينات المغربية لتعزيز التعاون

وقع الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فى مصر، مذكرة تفاهم مع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعى فى المملكة المغربية برئاسة عثمان خليل العلمي، يأتى ذلك فى ضوء العلاقات المتميزة بين جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية، ورغبة من البلدين فى تعزيز وتطوير أطر التعاون بينهما فى مجال الرقابة والإشراف على قطاع التأمين، وتبادل المعلومات بشأنها، والتعاون المشترك فى الجوانب ذات الصلة بها، وذلك على أساس مبدأ المصالح المتبادلة.

قال الدكتور محمد فريد، إن هذه الاتفاقية تستهدف تعزيز التنسيق بين الهيئتين، وتطوير مستوى تبادل التجارب والخبرات بين الجانبين وتشجيع التعاون الثنائى بين البلدين فى مجال التدريب وبناء القدرات والكفاءات، والعمل على بناء الثقة وتعزيز الوعى التأميني، وتبادل الزيارات التدريبية الميدانية فى المجالات المرتبطة بالإشراف والرقابة مع تناسق الأطر والضوابط الرقابية بين الطرفان لتحفيز كل طرف على التطور المستمر لأنظمة الاشراف والرقابة الخاصة به، التنسيق فى مجال تطبيق المعايير الصادرة من قبل الجمعية الدولية لهيئات الإشراف على التأمين (IAIS).

أضاف "فريد"، فى بيان صحفي، اليوم السبت، أنه تم الاتفاق على تأسيس فرق عمل مشتركة حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك للهيئتين لتعزيز التنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات فى مجال مكافحة غسل الأموال، التعاون فى مجال تطبيق المعايير الدولية، خاصة توصيات مجموعة العمل المالى المتعلقة بالتعاون الدولى فى هذا المجال، مع رفع مستوى الرقابة على التأمين فى كلا البلدين وإجراء الدراسات والبحوث التى تهدف لتعزيز حماية حقوق حملة الوثائق.

جدير بالذكر أنه تم توقيع الاتفاقية على هامش مشاركة الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فى فعاليات الاجتماعات السنوية للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال" IOSCO " والتى تستضيفها الهيئة المغربية لسوق الرساميل بمراكش خلال الفترة من 17 إلى 20 أكتوبر عام 2022.