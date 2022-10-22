الرعاية الصحية: نجاح عملية لتبديل صمام بالقسطرة فى المجمع الطبى بالإسماعيلية

كتب ــ وليد عبد السلام

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية ، برئاسة الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس الإدارة، عن نجاح إجراء عملية جديدة لزرع صمام أورطي عبر القسطرة القلبية عن طريق تقنية TAVI، دونما اللجوء للجراحات التقليدية، وذلك تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، وداخل المجمع الطبى بالإسماعيلية، أحد الصروح الطبية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية، ثالث محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.

وأوضحت الهيئة العامة للرعاية الصحية في بيانها، أن الفريق الطبي لقسم القلب بالمجمع الطبي بالإسماعيلية نجح في زراعة صمام للقلب عن طريق الشريان الفخذى بالقسطرة بتقنية TAVI، دون الاحتياج إلى تدخل جراحى، وذلك لمسن كان بحالة حرجة ويبلغ من العمر 77 عامًا، لافتة أن المريض من ذوى الأمراض المزمنة ويعانى من ضيق حرج فى الصمام الأورطى نتج عنه ضعف شديد بعضلة القلب، الأمر الذى يُعد التدخل الجراحى التقليدى فيه عالى الخطورة، لذلك كان الاختيار الأمثل والأفضل للحفاظ على حياة المريض هو تغيير الصمام عن طريق استخدام القسطرة القلبية.

واستكمل البيان: تكمن خطورة حالة المريض كونه مصابا بسدة رئوية، حيث كان متكرر الإصابة بالارتشاح الرئوي، وذلك نتيجة لضعف عضلة القلب مما استلزم التدخل دوائياً لتقليل مضاعفات فشل عضلة القلب لديه، قبل إجراء العملية.

وتابع بيان الهيئة، أن تكلفة مثل هذه العملية خارج التغطية الصحية الشاملة حوالي 600 ألف جنيه، بينما لم يتكلف المريض تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة أكثر 300 جنية فقط نسبة مساهمة، لافتًا أن هذه العملية كان يتم إجراؤها في حدود إقليم القاهرة الكبرى فقط، والآن يتم إجرائها لمنتفعي المنظومة الجديدة من أهالي منطقة القناة كل في محافظته، توفيرًا عليهم من مشقة السفر وتكلفة الانتقالات.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظات، أن عملية استبدال الصمام الأورطي بالقلب عن طريق تقنية التافي (TAVI) تعد من العمليات فائقة الدقة والنادرة من نوعها، ويحتاج إلى خبراء في مجال قسطرة القلب، مشيدًا بما يضمن المجمع الطبي بالإسماعيلية من أطباء متخصصين وفرق طبية متكاملة من أمهر الاستشاريين والجراحين في جراحات وقسطرة القلب والأوعية الدموية.

ولفت رئيس هيئة الرعاية الصحية، إلى إجمالي العمليات الجراحية التي تمت بمجمع الإسماعيلية الطبي والتي تخطت 21.000 تدخل جراحي ما بين عمليات متقدمة وجراحات ذات مهارة وفائقة الدقة فضلًا عن التقنيات التي تم استحداثها تحت مظلة التأمين الصحي الشامل الجديد، ويتم إجراؤها لأول مرة بإقليم القناة كله، مؤكدًا على النقلة الطبية المتميزة للخدمات الطبية تحت مظلة المنظومة الجديدة، وهو ما حدا بالمؤسسات الدولية أن تُشيد بالهيئات والوزارات الداعمة للمشروع، حيث أنه ولأول مرة يتوافر هذا الكم الهائل من الخدمات الطبية ووفقًا لأحدث الممارسات والمعايير العالمية ، ليس على مستوى المحافظة فحسب بل إقليم القناة كله، وذلك بأعلى جودة وبأقل تكلفة مقارنة بالقطاع الخاص.