اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الرئيس اللبنانى يبحث ترتيبات ترسيم الحدود البحرية رسميا مع إسرائيل

السبت، 22 أكتوبر 2022 10:04 م
الرئيس اللبنانى يبحث ترتيبات ترسيم الحدود البحرية رسميا مع إسرائيل ميشال عون
أ ش أ

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بحث الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم /السبت/ مع نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب، آخر التطورات المتعلقة بالترتيبات المتخذة لترسيم الحدود رسميا بين لبنان وإسرائيل.
 
وتطرق لقاء عون وبوصعب - الذي عقد اليوم في قصر الرئاسة اللبنانية ببعبدا - إلى الزيارة المرتقبة خلال أيام للوسيط الأمريكي في المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل أموس هوكشتين والذي سيسلم خلالها رئيس الجمهورية الرسالة الموقعة رسميا من الولايات المتحدة الأمرييكية؛ تمهيدا للقاء في الناقورة جنوبي لبنان (مقر قيادة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل") في المرحلة الختامية بالمفاوضات التي سبق وأعلن الرئيس عون عن موقف لبنان الموحد بالموافقة على نتائجها.
 
وقام الرئيس اللبناني -خلال اللقاء - بتقليد بوصعب وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط أكبر؛ تقديراً لعطاءاته الوطنية في الوزارة والنيابة، وللدور الفعال الذي قام به في مسار المفاوضات الأخيرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية.
 
وفي نهاية اللقاء، شكر بو صعب، رئيس الجمهورية على مبادرته، مؤكداً التزامه الدائم بالعمل لما فيه مصلحة لبنان وخير أبنائه.

ميشال عون

لبنان

إسرائيل

ترسيم الحدود



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