الرئيس الصينى السابق هو جينتاو يتعرض لأزمة صحية خلال مؤتمر الحزب الشيوعى.. فيديو

ذكرت وكالة أنباء "شينخوا" أن الرئيس الصينى السابق هو جينتاو، غادر المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني إثر أزمة صحية ألمّت به.

وأشار مراسل وكالة الأنباء الصينية إلى أن، هو جينتاو، أصر على حضور الاجتماع الختامي للمؤتمر العشرين للحزب على الرغم من الأزمة التي ألمت به.

China's former President Hu Jintao, seated next to Xi Jinping, was unexpectedly escorted out of the closing ceremony of the Communist Party’ the twice-a-decade congress. It was unclear why stewards led him away https://t.co/pmOojGsKqZ pic.twitter.com/vvlJol4d6d