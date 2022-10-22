الداخلية تضبط 862 قطعة سلاح فى حملات أمنية.. إنفو جراف

كتب محمود عبد الراضي

يبرز إنفوجراف جهود الداخلية خلال أسبوع، حيث استهدفت البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية") ، (السحر والجمال بنطاق محافظتى "الشرقية والإسماعيلية") أسفرت عن ضبط (111) متهم ، وبحوزتهم (30 قطعة سلاح نارى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 43 قطعة سلاح أبيض) وضبط (55) قضية إتجار بالمواد المخدرة وتنفيذ (6600) حكم قضائى متنوع وضبط (575) قضية متنوعة.

وفى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية عن ضبط (754) عنصر آخر بنطاق مديريات أمن (الجيزة أسيوط – الغربية – الدقهلية – السويس – كفر الشيخ – دمياط – الشرقية – القليوبية – قنا – جنوب سيناء – الأقصر – البحر الأحمر – الإسكندرية – بورسعيد – المنيا – سوهاج – الوادى الجديد – المنوفية – أسوان – الإسماعيلية – الفيوم – مطروح – البحيرة – بنى سويف) ، وبحوزتهم (302 قطعة سلاح نارى - عدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة - كميات من المواد المخدرة المتنوعة) وجدير بالذكر أن عدد من المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها (قتل - سرقة – سلاح - مخدرات) وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

وفى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة تم ضبط (862) قطعة سلاح نارى أبرزها (67 بندقية آلية –رشاش– 113 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 51 مسدس – 630 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 85 خزينة) وضبط (3) ورش لتصنيع الأسلحة النارية: ضبط بداخلها (11 فرد محلى – 11 مسدس – 15 مسدس صوت – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - أدوات وأجزاء التصنيع) وضبط (1660) قطعة سلاح أبيض.

وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة تم ضبط (9) تشكيلات عصابية ضموا (33) متهم إعترفوا بإرتكاب (17) حادث سرقة متنوع وضبط (51) قضية أحداث وضبط (2940) قضية مرافق عامة وإعادة (38) سيارات مُبلغ بسرقتها، وكشف غموض (87) حادث متنوع ، أبرزهم (حريق عمد – قتل – سرقة بالإكراه – إنتحال صفة) ، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (119) متهم.

وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (474590) حكم قضائى ، بينها (1812) حكم جناية و(178996) حكم حبس و(228907) حكم غرامة و(64875) مخالفة.

وشنت شرطة التموين حملات رقابية أسفرت عن ضبط (29) قضية إسطوانات بوتاجاز ، بمضبوطات بلغت (5803 إسطوانة بوتاجاز .. تقدر قيمة الغاز المدعم 783405 جنيه) وضبط (23) قضية مواد بترولية ، بمضبوطات بلغت (1217385 لتر ) وضبط (11300) قضية سلع غذائية وتموينية ، بمضبوطات وزنت (3297٫921) طن عينى ومستندى ، أبرزها ضبط (393) قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، بمضبوطات بلغت (1677,489 طن - 419453 ألف عبوة غذائية متنوعة – 3514 قطعة) ، وكذا ضبط (69) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء بمضبوطات وزنت (95٫614 طن "سكر" – 16362عبوة "زيت طعام" وضبط (5055) قضية مخالفات المخابز .. بمضبوطات بلغت (198,370 طن دقيق بلدى "مستندى" – 18,130 طن دقيق بلدى "عينى" – 3000 رغيف بلدى مدعم – 656 بطاقة تموينية ذكية – ماكينة صرف خبز) وضبط (116) قضية فى مجال التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب.. بمضبوطات بلغت ( 1280,488 طن أرز شعير) وضبط (4) قضايا فى مجال حجب السلع الإستراتيجية .. بمضبوطات بلغت (39,060 طن – 7 طن دقيق أبيض "عينى" – 79500 عبوة سجائر) وضبط (130) قضية إستيلاء على السلع المدعومة ، بمضبوطات أبرزها (3 طن أقماح –104,514 طن "سكر ، أسمدة" مدعمة - 16362عبوة) وضبط (2) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر لمواد البناء .. بمضبوطات بلغت (8 طن "أسمنت" – 8 طن "حديد تسليح") وضبط (2880) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية وغير الغذائية .. بمضبوطات بلغت (207,200 طن دقيق أبيض "عينى" – 457,415 طن سلع غذائية متنوعة – 72005 عبوة – 15000متر أسلاك كابل - 13196قطعة - 400 لتر زيوت سيارات) وضبط (240) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسجائر.. بمضبوطات بلغت (93184 عبوة "سجائر" – 498 عبوة معسل).

وتمكنت شرطة الكهرباء من ضبط (88233) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (80,233,340) مليون جنيه.

وفي قضايا التهرب الضريبى تم ضبط (2480) قضية فى مجال التهرب الضريبى: (ضرائب عامة - ضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهى - تنفيذ أحكام - تحرى مدين) بمبالغ مالية بلغت (4,191,346٫070) مليار جنيه قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها .. وجارى فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لإستيداء الضرائب المستحقة عليها .. كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة (11,951,833) مليون جنيه.

وفي قضايا الأموال العامة تم ضبط (49) قضية فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة.. بإجمالى مبالغ مالية بلغت قيمتها (140,830,179 مليون جنيه).. أبرزها ضبط عدد (30) قضية فى مجال (الإتجار والتعامل فى النقد الأجنبى) بإجمالى مبالغ مالية مضبوطة (عملات "محلية – أجنبية") بما يعادل (45,705,179 مليون جنيه).

وفي قضايا النقل والمواصلات تم ضبط (1731) قضية متنوعة ، أبرزها جرائم (سرقات عامة - حيازة مواد مخدرة) وضبط تشكيل عصابى ، ضم (2) متهم لإرتكابهما واقعة إختلاس.

وفي قضايا المصنفات تم ضبط (451) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية على النحو التالى: (293) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات (تم خلالها ضبط وإتخاذ الإجراءات القانونية قبل عدد من المقاهى والكافيتريات تقوم بعرض مصنفات سمعية وسمعية بصرية عن طريق الشاشات وعرض قنوات فضائية مشفرة بدون تعاقد تجارى ومحال "بلاى ستيشن" تقوم بإستخدام إسطوانات مقلدة ومنسوخة بدون ترخيص) ، وكذا ضبط (158) قضية فى مجال جرائم المطبوعات بمضبوطات بلغت (643050) تمثلت فى (مطبوعات تجارية "إستيكرات" للعديد من المنتجات الغذائية ومستحضرات التجميل والأسمدة الزراعية وكتب دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية).

وفي قضايا البيئة والمسطحات المائية تم ضبط (643) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا (صيد مخالف - غزل مخالف - جوابى مخالفة) ، وكذا ضبط (1693) قضية فى مجال (حماية البيئة ونهر النيل من التلوث ) ، و (993) قضية فى مجال (حماية منافع الرى والصرف) ، و (168) قضية فى مجال (حماية الأراضى والثروة الزراعية) ، و(179) قضية فى مجال (حماية الملاحة الداخلية) ، وكذا تأمين (1155) لنش سياحى.

وفى مجال مكافحة المخدرات تم ضبط عدد (2336) قضية إتجار بالمواد المخدرة بإجمالى (2633) متهم، وكمية من مخدر البانجو ، وزنت (7257,981 كيلو جرام) وكمية من مخدر الحشيش المخدر ، وزنت (4168,207 كيلو جرام) وكمية من مخدر الهيروين ، وزنت (124,479 كيلو جرام) وكمية من مخدر الإستروكس ، وزنت (80,694 كيلو جرام) وكمية من مخدر الآيس "الشابو" ، وزنت (30,367 كيلو جرام) وكمية من مخدر الأفيون وزنت (19,588 كيلو جرام) وكمية من مخدر الفودو وزنت (4٫140 كيلو جرام) وكمية من بذور القنب "البانجو" وزنت (2٫500 كيلو جرام) و (25900 قرص مؤثر مخدر) و (11276 قرص ترامادول مخدر) و (1129 قرص كبتاجون مخدر) و (251 قرص إكستاسى مخدر) وضبط (2) قضية غسل أموال .. بلغ الإجمالى قرابة (50٫200٫000) مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع فى المواد المخدرة وضبط (6) مراكز غير مرخصين لعلاج الإدمان وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالى (345 مليون جنيه).

وفى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك أسفرت الجهود عن ضبط (123) قضية بإجمالى (120) متهم .. بمضبوطات بلغت (13 طن و 820كيلو جرام، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (649810) مخالفة مرورية متنوعة وضبط (238948) مخالفة تجاوز السرعات المقررة.

فى مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية تم رفع (316 سيارة – 53 دراجة نارية) وفى مجال ضبط مخالفات قائدى الدراجات النارية : تم ضبط (7805) مخالفة عدم إرتداء غطاء الرأس "الخوذة، كما أسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على المرور على عدد (142) مدرسة ، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (812) من سائقى حافلات المدارس ، وتبين إيجابية عدد (2) سائق منهم وفحص (584) مركبة لإشتراطات الصلاحية الفنية ، وتبين عدم مطابقة عدد (22) مركبة لشروط الصلاحية الفنية وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (3932) من قائدى المركبات بالطرق، وتبين إيجابية عدد (218) سائق منهم كما أسفرت جهود رصد مخالفات قائدى المركبات بتركيب أجهزة التنبيه الضوئية "الفلاشر" أو الصوتية "السارينة" الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها أو إستعمالها إلا على مركبات الطوارئ على مستوى الجمهورية ، وفى مجال الحملات المرورية وضبط المركبات المخالفة:- تم ضبط عدد (911) مخالفة أجهزة صوتية ، ضبط عدد (1239) مخالفة الأجهزة الضوئية ، ضبط (2772) مخالفة زجاج ملون بدون تصريح ، ضبط عدد (3038) مخالفة ملصقات، وضبط عدد (33) محل لبيع الأجهزة "الصوتية والضوئية" ، ضبط عدد (205) أجهزة صوتية ، ضبط عدد (203) أجهزة ضوئية ، ضبط عدد (1012) ملصقات مخالفة.

وفى مجال أمن الموانئ تم ضبط (19) قضية تهريب (بضائع - مستحضرات تجميل - مكملات غذائية) ، وكذا (50) قضية متنوعة من أبرزها (دخول دائرة جمركية - جنحة مرورية).

وفى مجال الأمن السياحى تم ضبط (1046) قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (مخالفات شركات سياحية – حيازة آثار – حفر وتنقيب عن آثار).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.