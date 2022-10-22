الداخلية تضبط 1673 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الحملات عن ضبط (1673) قضية تموينية متنوعة من بينها ضبط قضية حجب سلع إستراتيجية بمضبوطات (4,956 طن "سكر حر - مشروبات سريعة التحضير" ) ، (485) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات (44 طن دقيق أبيض "عينى" – 35,679 طن "زيت – أرز – سكر – مسلى - أعلاف – منظفات صناعية – لحوم " – 8335 عبوة "مستحضرات تجميل –شحومات" – 4000 لتر زيت سيارات – 22790 عبوة سجائر ) ، وكذا (703) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (21 قضية دقيق بلدى مدعم "مستندى – عينى" – 164 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 143 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 75 قضية توقف عن الإنتاج – 300 قضية متنوعة أخرى) .. بمضبوطات بلغت (8,800 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى" – 2,600 طن دقيق بلدى مدعم "عينى" – 645 بطاقة ذكية "عينى").

كما تم ضبط (27) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (12,280 طن "سكر – أسمدة مُدعمة" – 14500 لتر مواد بترولية – 237 إسطوانة بوتاجاز) بحجم مضبوطات سلع غذائية بلغت إجمالى (108,315 طن "مستندى – عينى") عبارة عن (8,800 طن دقيق بلدى "مستندى" – 2,600 طن دقيق بلدى "عينى" – 44 طن دقيق أبيض"عينى" - 12,280 "سكر – أسمدة مدعمة" – 40,635 طن "زيت - أرز – سكر – مسلى – أعلاف – أسمدة - لحوم – مشروبات سريعة التحضير"( ، وكذا (14500 لتر مواد بترولية – 237 إسطوانة بوتاجاز – 645 بطاقة تموينية "عينى" – 22790 عبوة سجائر – 8335 عبوة "مستحضرات تجميل – شحومات" – 4000 لتر زيت سيارات) كان أبرزها ضبط (المدير المسئول عن مخزن تابع لمصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة القاهرة، وبحوزته كمية قدرها (14,5 طن "دقيق أبيض عينى" – 16,74 طن "سكر حر – زيت طعام – مسلى") بدون بيانات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ونجحت الجهود في ضبط (مالك مخزن تابع لمخبز سياحى - بمحافظة القاهرة) ، وبحوزته كمية قدرها (21 طن "دقيق أبيض عينى") وعدم الإعلان عن أسعار الخبز بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة و ضبط (مالك محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة قنا ، وبحوزته كمية قدرها (5 طن "أرز أبيض") معبأة داخل عبوات بدون بيانات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر الجبرى لتحقيق أرباح غير مشروعة وضبط (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الجيزة ، وبحوزته كمية قدرها (4,95 طن "سكر حر – مشروبات سريعة التحضير") معبأة داخل عبوات تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة وضبط (قائد سيارة حال سيره بمحافظة الشرقية) ، محملة بكمية قدرها (5,9 طن "أسمدة زراعية مدعمة") تم تجميعها للإتجار بها بالسوق مستولياً على فارق السعر المدعم السوداء.

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط (16) قضية بمضبوطات بلغت (197,560 طن "أرز شعير").

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق .. فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (4) قضايا بمضبوطات بلغت (109 قطعة " 11 قطعة صوتية – 24 قطع ضوئية –74 قطعة ملصق" وضبط (4,52 طن "لحوم مجمدة – مقطعات دواجن - رنجة") معبأة داخل عبوات بدون بيانات ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة.

وتمكنت الجهود من ضبط (3 طن أسماك مدخنة "رنجة") بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة الأسماك المدخنة) بمحافظة الشرقية وضبط (5 طن "دقيق أبيض عينى - سكر " مستلزمات إنتاج) ، وكذا (54000 قطعة بسكويت ) بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر".. عن ضبط (41) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (26200 عبوة "سجائر" مختلفة الأنواع).