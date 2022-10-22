الداخلية تضبط شركتين للسياحة والسفر دون ترخيص

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

نجحت الداخلية في ضبط القائمين على إدارة شركتين للسياحة والسفر بدون ترخيص بالمخالفة للقانون وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع شرطة السياحة والآثار قيام بعض شركات السياحة بمزاولة نشاطها بدون ترخيص من الجهات المعنية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد (شركتين للسياحة والسفر بدون ترخيص) بنطاق محافظتى (أسيوط – سوهاج) وضبط القائمين على إدارتهما ، حيث تم ضبط (المالكة والقائمة على إدارة إحدى شركات السياحة بدون ترخيص والكائنة بمحافظة أسيوط ، لها معلومات جنائية ) وذلك لقيامها بممارسة أعمال الشركة بدون ترخيص من الجهات المعنية ..وبحوزتها (أجندة مدون بها أسماء العملاء والشركات السياحية – أكلاشيه يقرأ بإسم الشركة المشار إليها – لافته مدون عليها إسم الشركة المشار إليها وأرقام هواتفها ) وجميع المضبوطات تتعلق بالتسويق لأنشطة سياحية بالمخالفة للقانون وضبط (القائم على إدارة إحدى شركات السياحة والسفر والكائنة بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج) وذلك لإدارته الشركة ومزاولة نشاطها بدون ترخيص من الجهات المعنية ..وبحوزته (2 أجندة بها معاملات الشركة مع عملائها – 5 تذاكر طيران).