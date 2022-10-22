الحزب الشيوعي الصيني يقرر تمديد ولاية ثالثة للرئيس "شي جين بينج"

كتب عبد الوهاب الجندى

اعتمد المؤتمر الوطني الـ20 للحزب الشيوعي الصيني، قرارا بشأن تعديل لدستور الحزب الشيوعي الصيني، وذلك خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الوطني الـ20 للحزب اليوم السبت.

وانتخاب المؤتمر، اللجنة المركزية الـ20 للحزب الشيوعي الصيني واللجنة المركزية الـ20 لفحص الانضباط للحزب الشيوعي الصيني، كما اعتمد قرارا بشأن تقرير عمل اللجنة المركزية الـ19 لفحص الانضباط للحزب.

وأدرج الحزب الشيوعي الصيني معارضته لاستقلال تايوان في الدستور، وكذلك الدور المحوري لشي جين بينج في ميثاقه، وقرر تمديد لولاية ثالثة للرئيس شي جين.

ووفقا لوسائل إعلام صينية، فإنه تم استبعاد رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ و3 مسؤولين كبار من قيادة الحزب الشيوعي.