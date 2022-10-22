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الجيزة تفتتح غدا معرض "المدرسة المنتجة" لعرض منتجات الطلاب بعدد من المحافظات

السبت، 22 أكتوبر 2022 02:37 م
الجيزة تفتتح غدا معرض "المدرسة المنتجة" لعرض منتجات الطلاب بعدد من المحافظات أشرف سلومة مدير مديرية التعليم بالجيزة
كتبت - مرام محمد

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تستضيف مديرية التربية والتعليم بالجيزة، غدا الأحد، فعاليات معرض "المدرسة المنتجة"، بمدرسة السعيدية، والتي تستمر حتى يوم الخميس 27/10/2022، وذلك ضمن أنشطة وفعاليات الإدارة العامة للمدرسة المنتجة على مستوى الجمهورية. 
 
وتقام فعاليات المعرض، تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة مدير مديرية التعليم بالجيزة، وسمية الخطيب وكيل المديرية، وتحت إشراف إلهام محمود مدير إدارة المدرسة المنتجة.
 
ومن المقرر أن يشارك في المعرض، عدد كبير من المحافظات؛ لعرض معروضات ومنتجات المدارس المنتجة، مثل المنتجات الخشبية والسجاد والحبوب والتوابل والبلح وغيرها.
 
ويهدف المعرض إلى خدمة البيئة التعليمية والمجتمع المحلى، بما يسهم في تكوين شخصية الطلاب، والمساهمة فى ربط المدرسة بالبيئة المحيطة.
 
 
 

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