التعليم: توفير نماذج تدريب على امتحانات الثانوية ومركز تطوير المناهج أعد دليل الطالب

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم توفير نموذجان للتدريب على الامتحانات لطلاب الثانوية العامة، موضحة أن مركز تطوير المناهج قام بإعداد دليل الطالب في كل مادة والذي يحتوي على الأنشطة، والرابط الخاص بالدروس والموضوعات الدراسية، ووصفًا للمقرر، مضيفًا أنه سيتوافر لدى الطلاب.

وكان الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، أكد أن ما يتم حاليا بالمرحلة الثانوية، هو تطوير للامتحانات والاختبار ولكن على المدى البعيد سيكون تطوير للمرحلة الثانوية بشكل كامل وسيكون ذلك من خلال مؤتمر قومى وجلسات استماع مع لجنة التعليم والخبراء واساتذة التعليم، مضيفا: بحلول 2026 سنكون انتهينا من المرحلة الثانوية كمنهج كامل وليس اختبارات فقط.

وتابع الوزير، "سنستفيد من كل التجارب فيما يخص تطوير مرحلة الثانوية العامة، مثل تجربة مدارس النيل بما فيها من شهادة معتمدة من كمبيرديج، مع مراعاة جميع العوامل مثل الإسراع ودقه الاختيار وتعدد المحاولات، ومن الممكن ان يكون الامتحان إلكترونى، ولكن أن يكون الامتحان إلكترونى لـ700 ألف حاليا فهذا أمر صعب.

وقال حجازى، "كان لى الشرف أن أدرت امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة.. وعندما تكون نتيجة الثانوية العامة منخفضة فهذا مؤشر لثلاث أمور وهى "أما الطالب مش عارف بيذاكر إيه، ومطلوب منه إيه، أو المدرس لا يمارس عمله وفقا للنظام الجديد ،اوفى مشكلة فى المفرات الاختبارية، ولذلك عملنا حسابنا فى الدور الثانى، ولو وجدنا مفردات اختبارية معيبة يتم أخذ إجراء".