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التعليم تشكل لجنة لفحص تحويلات طلاب ثانوية لمدارس بسوهاج

السبت، 22 أكتوبر 2022 10:01 م
التعليم تشكل لجنة لفحص تحويلات طلاب ثانوية لمدارس بسوهاج التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه بشان ما أثير عن قبول تحويلات لمدارس أولاد الكبار بمدارس دار السلام بمديرية التربية والتعليم بسوهاج، تم تشكيل لجنة بالإدارة المركزية للتعليم الثانوى بديوان عام الوزارة لبحث جميع التحويلات التى تتم إلى بعض إدارات مديرية التربية والتعليم بسوهاج وفق تعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.
 
 
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت فى وقت سابق لها عدم قبول التحويلات إليها إلا بعد العرض على اللجنه المشكله بديوان عام الوزاره ومنها إدارة دار السلام وبعد عرض جميع الطلبات المقدمه للتحويل لتلك الإدارة على اللجنة لم يتم قبول اى طلب من هذه الطلبات نهائيا كما أن هناك مذكره معروضه من وكيل الوزارة الأسبق على محافظ سوهاج بوقف التحويل نهائيا للمرحله الثانوية داخل بعض الإدارات منها إدارة دار السلام وتم الموافقة عليها وبالتالى لا يوجد اى طالب بالصف الثالث الثانوى تم قبول تحويله إلى مدارس إدارة دار السلام هذا العام.
 
 

التربية والتعليم

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