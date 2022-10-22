التعليم: اختبار الشهر لصفوف النقل يستهدف منهج أكتوبر فقط

كتب ـ محمود طه حسين

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ضوابط عقد الاختبار الشهرى لصفوف النقل من الصف السادس الابتدائى وحتى الصف الثانى الثانوى، موضحة أن الاختبار الأول يستهدف أجزاء المقرر التى تم تدريسها فى الشهر الأول من بداية الفصل الدراسى الأول، كما أن درجة الاختبار الأول لنهاية الشهر الأول 10 ، كما أن عدد مفردات الاختبار الأول 10 أسئلة بواقع درجة لكل سؤال، وأن نوع الأسئلة اختيار من متعدد، كما أن زمن الاختيار عبارة عن حصة واحدة.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه يتم مراعاة نواتج التعلم بالدروس، وأن تغطى أسئلة الاختبار المفاهيم والمهارات المقررة على رقم الصفحة المحددة للصفوف الدراسية وحسب الوزن النسبى لهذه الموضوعات فى خطة توزيع المنهج وتقيس الأسئلة مستويات التفكير لدى التلميذ والتذكر، والفهم، والتطبيق، وحل المشكلات، والالتزام بالمصطلحات والرموز الواردة بالمقرر والبرامج المستخدمة، وتكون الأسئلة واضحة ولا تحتمل أكثر من معنى.