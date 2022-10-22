اليوم السابع
Ads
السبت، 22 أكتوبر 2022 08:03 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

التعليم: اختبار الشهر لصفوف النقل يستهدف منهج أكتوبر فقط

السبت، 22 أكتوبر 2022 08:00 ص
التعليم: اختبار الشهر لصفوف النقل يستهدف منهج أكتوبر فقط وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب ـ محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ضوابط عقد الاختبار الشهرى لصفوف النقل من الصف السادس الابتدائى وحتى الصف الثانى الثانوى، موضحة أن الاختبار الأول يستهدف أجزاء المقرر التى تم تدريسها فى الشهر الأول من بداية الفصل الدراسى الأول، كما أن درجة الاختبار الأول لنهاية الشهر الأول 10 ، كما أن عدد مفردات الاختبار الأول 10 أسئلة بواقع درجة لكل سؤال، وأن نوع الأسئلة اختيار من متعدد، كما أن زمن الاختيار عبارة عن حصة واحدة.
 
وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه يتم مراعاة نواتج التعلم بالدروس، وأن تغطى أسئلة الاختبار المفاهيم والمهارات المقررة على رقم الصفحة المحددة للصفوف الدراسية وحسب الوزن النسبى لهذه الموضوعات فى خطة توزيع المنهج وتقيس الأسئلة مستويات التفكير لدى التلميذ والتذكر، والفهم، والتطبيق، وحل المشكلات، والالتزام بالمصطلحات والرموز الواردة بالمقرر والبرامج المستخدمة، وتكون الأسئلة واضحة ولا تحتمل أكثر من معنى.
 
 
 

التربية والتعليم

ضوابط امتحان الشهر

اخبار مصر

اخبار التعليم



الموضوعات المتعلقة

الكلام فى التريند على إيه؟.. محمد صلاح يقترب من صدارة هدافى ليفربول عبر التاريخ فى البريميرليج.. وهذه تفاصيل خطة وزارة التربية والتعليم لمواجهة الدروس الخصوصية.. وبنزيما يواصل تصدره بعد فوزه بالكرة الذهبية

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 06:30 م

اعرف تفاصيل خطة وزارة التربية والتعليم لمواجهة الدروس الخصوصية ونقص المعلمين

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 06:00 ص

محافظ الجيزة يكرم أسر الشهداء خلال احتفالات التربية والتعليم بذكرى نصر أكتوبر.. صور

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 02:58 م

وزير التربية والتعليم: سنطرح رخصة مزاولة مهنة المعلم لتحقيق الانضباط

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 02:56 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة