الأنبا يواقيم يترأس قداس تذكار عيد الملاك ميخائيل بكنيسته بالمطاعنة بإسنا.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

ترأس نيافة الأنبا يواقيم، أسقف عام إسنا وأرمنت، اليوم السبت، صلاة قداس عيد تذكار رئيس الملائكة الجليل ميخائيل، بكنيسته بقرية وابورات المطاعنة بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، وشاركه في صلوات قداس عيد تذكار رئيس الملائكة الجليل ميخائيل، أباء كهنة الكنيسة، وآباء كهنة إيبارشية إسنا و أرمنت، وخورس الشمامسة والشعب القبطي.

وتحتفل الكنيسة القبطية المجيدة بإقامة تذكاراً لرئيس الملائكة ميخائيل فى اليوم الثانى عشر من كل شهر قبطى بالإضافة إلى أعياده السنوية وهى عيد 12 هاتور ويوافق شهر نوفمبر، وعيد 12 بؤونة ويوافق شهر يونيو وهو عيد ارتبط ببدء الفيضان.

ولما دخلت المسيحية مصر، بكرازة القديس مرقس الرسول، وتحول الناس من عبادة الأصنام إلى عبادة الإله الحي، تحول هذا العيد إلى تذكار للملاك ميخائيل، بصفته رئيس الملائكة الواقف أمام العرش الإلهي يقدم صلوات المؤمنين ويطلب عنهم ارتفاع مياه النيل ليعم الخير بالوادي، ومعروف في التقليد الأصيل للأديرة أن يُدشنوا مذبحاً باسم الملاك ميخائيل في أعلى حصن الدير باعتباره الملاك الحارس للدير، وهناك كنائس كثيرة تحمل اسمه.

وفى نفس السياق أعلن دير الشهيد العظيم مارجرجس الروماني بجبل الرزيقات بمركز أرمنت جنوب الأقصر، عن بدء الاحتفال بعيد تكريس أول كنيسة باسم الشهيد مارجرجس بمدينة اللد بفلسطين بديره العامر بجبل الرزيقات ابتداء من 10 نوفمبر وحتى 16 نوفمبر من الشهر المقبل.

وأكد مسئولو الدير، أن بدء التخييم خارج الدير سيبدأ في اليوم الأول الموافق 1 من شهر نوفمبر القادم داخل أسوار الدير مطالباً الجميع بالالتزام بالمواعيد المحددة، ومن المقرر أن تستمر الفعاليات لمدة 7 أيام على أن تختتم فى 16 نوفمبر القادم، وذلك بناءاً على تعليمات قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، واللجنة البابوية المشرفة على احتفالات الدير، والتي يترأسها نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والنائب البابوى للدير، ونيافة الأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص، ونيافة الأنبا يؤانس أسقف أسيوط.



قداس تذكار عيد الملاك ميخائيل بكنيسته بالمطاعنة في إسنا



فعاليات قداس تذكار عيد الملاك ميخائيل بكنيسته بالمطاعنة في إسنا