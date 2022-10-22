اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الأمم المتحدة تدعو إسرائيل إلى إطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين

السبت، 22 أكتوبر 2022 04:00 ص
الأمم المتحدة تدعو إسرائيل إلى إطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين جيش الاحتلال الإسرائيلى
وكالات

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جددت الأمم المتحدة دعوتها إسرائيل لإنهاء اعتقال المعتقلين الفلسطينيين، وإطلاق سراحهم.

وقال باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، خلال المؤتمر الصحفي اليومي: "إننا ندرك أن 30 معتقلاً من بينهم المحامي الفلسطيني صلاح حموري، علّقوا مؤخرا الإضراب عن الطعام ".

وأضاف دوجاريك "إننا نتابع عن كثب وضع السيد حموري ومعتقلين إداريين فلسطينيين آخرين تحتجزهم إسرائيل. نحن نعلم أن هناك حوالي 30 محتجزا، بمن فيهم حموري، علقوا مؤخرا إضرابهم عن الطعام الذي استمر منذ أيلول".

وذكّر بمطالبة الأمم المتحدة لإسرائيل "مرارا وتكرارا بإنهاء ممارسة الاعتقال الإداري، إما بالإفراج عن الأشخاص أو توجيه الاتهام إليهم عندما تكون هناك أسباب للقيام بذلك".


اسرائيل

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ستيفان دوجاريك



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