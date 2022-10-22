الأسئلة المقالية بالثانوية العامة.. إجاباتها قصيرة تقيس نواتج التعلم وتصحح إلكترونيا

كتب ـ محمود طه حسين

يقدم "اليوم السابع" في التقرير التالى معلومات عن الأسئلة المقالية بامتحانات الثانوية العامة 2023، على النحو التالى:

ـ تمثل الأسئلة المقالية نسبة 15٪؜ في امتحانات الثانوية العامة بجانب أسئلة الاختيار من متعدد.

ـ هدفها قياس مستوى فهم الطالب.

ـ الأسئلة المقالية ستكون إجاباتها قصيرة تقيس فهم نواتج التعلم.

ـ تصحيح الأسئلة المقالية إلكترونيا عبر مراكز التصحيح الإلكتروني.

ـ التصحيح سيتم عبر عدة مراحل تضم عرض الإجابة على 2 من المعلمين إلكترونيا بهدف التأكد من تطابق التقييم لإجابة الطالب.

وكان الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، أكد أن ما يتم حاليا بالمرحلة الثانوية هو تطوير للامتحانات والاختبار ولكن على المدى البعيد سيكون تطوير للمرحلة الثانوية بشكل كامل، وسيكون ذلك من خلال مؤتمر قومى وجلسات استماع مع لجنة التعليم والخبراء وأساتذة التعليم، مضيفا، أنه بحلول 2026 سنكون انتهينا من المرحلة الثانوية كمنهج كامل وليس اختبارات فقط.

وتابع الوزير: "سنستفيد من كل التجارب فيما يخص تطوير مرحلة الثانوية العامة، مثل تجربة مدارس النيل بما فيها من شهادة معتمدة من كامبريدج، مع مراعاة جميع العوامل مثل الإسراع ودقة الاختيار وتعدد المحاولات، ومن الممكن أن يكون الامتحان إلكترونيا، ولكن أن يكون الامتحان إلكترونيا لـ700 ألف حاليا فهذا أمر صعب.

وقال حجازى: "أنا كان لى الشرف أنى أدرت امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة".، مضيفا عندما تكون نتيجة الثانوية العامة منخفضة فهذا مؤشر لثلاث أمور، وهى "أما الطالب مش عارف بيذاكر إيه، ومطلوب منه إيه، أو المدرس لا يمارس عمله وفقا للنظام الجديد، أو فيه مشكلة فى المفردات الاختبارية، ولذلك عملنا حسابنا فى الدور الثانى، ولو وجدنا مفردات اختبارية معيبة يتم أخذ إجراء.