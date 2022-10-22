الأجهزة الأمنية تكثف جهودها لكشف غموض سرقة متحف كلية الآثار بجامعة سوهاج

تكثف الأجهزة الأمنية بسوهاج جهودها لكشف واقعة مجهولون سرقة متحف كلية الآثار بجامعة سوهاج القديم وسرقوا عدد كبير من القطع الأثرية ذات الطابع التعليمي والأثرية التي ترجع إلى مختلف العصور الإسلامية والفرعونية.

كان اللواء محمد شرباش، مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مسؤولي جامعة سوهاج باكتشافهم كسر باب المتحف التعليمي الخاص بكلية الآثار جامعة سوهاج بمقرها القديم وسرقة عدد كبير من القطع الأثرية ذات الطابع التعليمي والأثرية التي ترجع إلى مختلف العصور الإسلامية والفرعونية.

وكلفت الأجهزة الأمنية إدارة البحث الجنائي بالتحقيق مع أفراد الأمن والعمال وتشكيل لجنة من كلية الآثار لجرد القطع المسروقة وفحص كاميرات المراقبة وجارى تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة.

يذكر أن المتحف يقع بالقرب من مبنى الإدارة المركزية التى بها مكتب رئيس جامعة سوهاج والتى كانت جامعة سوهاج تستعد لنقل المتحف بمقره الكائن بجامعة سوهاج القديم الى الجامعة الجديدة بمدينة الكوامل.