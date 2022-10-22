اسوشيتيد برس: محكمة توقف خطة بايدن لإلغاء مليارات الدولارات من ديون الطلاب

كتبت رباب فتحى

قالت وكالة "الأسوشيتيد برس" الأمريكية إن محكمة استئناف فيدرالية أوقفت خطة الرئيس الأمريكى، جو بايدن لإلغاء مليارات الدولارات من ديون الطلاب الفيدرالية مؤقتًا، لأنها تنظر في اقتراح من ست ولايات يقودها الجمهوريون لمنع البرنامج.

وأصدرت محكمة الاستئناف الثامنة قرار الوقف المؤقت يوم الجمعة ، وأمرت إدارة بايدن بعدم التصرف في البرنامج أثناء نظرها في الاستئناف.

وقال بايدن ، متحدثًا في جامعة ولاية ديلاوير ، وهي جامعة يرتادها السود تاريخيًا حيث يتلقى غالبية الطلاب منح "بيل" الفيدرالية ، إن ما يقرب من 22 مليون شخص تقدموا بطلبات للحصول على إعفاء من القرض في الأسبوع منذ أن أتاحت إدارته طلبها عبر الإنترنت.

وأوضحت الوكالة أن الخطة ، التي تم الإعلان عنها في أغسطس ، ستلغي 10000 دولار من ديون قروض الطلاب لأولئك الذين يقل دخلهم عن 125000 دولار أو الأسر التي يقل دخلها عن 250 ألف دولار. وسيحصل متلقو منحة "بيل" ، الذين يظهرون عادةً على المزيد من الحاجة المالية ، على إعفاء إضافي للديون بقيمة 10،000 دولار. وتجعل الخطة 43 مليون مقترض مؤهلين لبعض الإعفاء من الديون ، مع 20 مليونًا يمكن شطب ديونهم بالكامل ، وفقًا للإدارة.

وقال مكتب الميزانية في الكونجرس إن البرنامج سيكلف حوالي 400 مليار دولار على مدى العقود الثلاثة القادمة. قال جيمس كامبل ، محامي مكتب المدعي العام في نبراسكا ، لقاضي المقاطعة الأمريكية هنري أوتري في جلسة استماع في 12 أكتوبر إن الإدارة تتصرف خارج سلطاتها بطريقة ستكلف الولايات ملايين الدولارات.