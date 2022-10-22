اليوم السابع
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اتفاقية تعاون بين "إيتيدا" وجامعة العريش لتنمية مهارات الشباب بمحافظة شمال سيناء

السبت، 22 أكتوبر 2022 08:17 م
اتفاقية تعاون بين "إيتيدا" وجامعة العريش لتنمية مهارات الشباب بمحافظة شمال سيناء جانب من اللقاء
كتبت هبة السيد

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شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وجامعة العريش لتنمية مهارات طلاب الجامعات والشباب من الخريجين الجدد بمحافظة شمال سيناء فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتأهيلهم لسوق العمل.
 
وقع الاتفاقية المهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش.
 
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وتعقيبا على الاتفاقية؛ أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هذا التعاون يأتى فى إطار اهتمام الدولة بتنمية سيناء وبناء قدرات أبنائها وتوفير فرص عمل متميزة لهم؛ مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية تعكس حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على توسيع القاعدة الجغرافية للبرامج التدريبية والمبادرات التى تقدمها الوزارة والوجهات التابعة لها فى كافة أنحاء الجمهورية، وكذلك حرصها على تحقيق التواصل والتكامل مع المجتمع الأكاديمى لخلق قاعدة من الكوادر الرقمية فى المحافظات وصقلها بمصفوفة من المهارات المتكاملة التى يتطلبها سوق العمل المحلى والعالمى فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبما يتواكب مع التطورات التكنولوجية العالمية.
 
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مدة العمل بالاتفاقية عامين؛ وتهدف الى التعاون لتنمية قدرات نحو 600 شاب سنويا من أهالى محافظة شمال سيناء وصقل مهاراتهم فى مجالات الحاسب الآلى وأساسيات الأمن السيبرانى واللغات؛ بالإضافة إلى التدريب التقنى ضمن مبادرة مستقبلنا رقمى فى واحدة من مسارات التسويق الرقمي، أو تطوير الويب أو تحليل البيانات.
 
وبموجب هذه الاتفاقية، ستقدم هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات برنامج التدريب الصيفى لكل من طلاب الفرقة الأولى، الثانية والثالثة من كلية الحاسبات والمعلومات، وكذلك للطلاب المتخصصين بجامعة العريش؛ حيث يستهدف البرنامج تنمية مهارات الشباب فى مختلف مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكذلك فى المهارات الأساسية لسوق العمل .
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