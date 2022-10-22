إصابة 7 عمال في حادث انقلاب أتوبيس شركة ملابس بالشرقية

أصيب 7 عمال بإحدى شركات الملابس بمدينة العاشر من رمضان، بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، إثر وقوع حادث انقلاب أتوبيس 26 راكبا بطريق بلبيس- السلام اتجاه بلبيس، بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزى بوصول 7 أشخاص مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية وقوع حادث انقلاب أتوبيس 26 راكب بطريق بلبيس- السلام اتجاه بلبيس، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

على الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى بلبيس المركزى لتلقى الإسعافات الطبية والعلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.