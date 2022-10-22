إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

أصيب 4 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق "بلبيس- العاشر" الإقليمي تجاه العاشر، بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، اخطارًا من اللواء محمد الجمسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول 4 أشخاص مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل طريق " بلبيس- العاشر" بالطريق الاقليمى ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

على الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.