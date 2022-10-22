إزالة 23 حالة تعد على أملاك الدولة بمركزى التل الكبير والقصاصين بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

استعرض اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية اليوم الجهود التي تقوم بها الوحدات المحلية بالتنسيق والتعاون التام مع قوات إنفاذ القانون لإزالة أية تعديات في المهد وعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية مرة أخرى وذلك ضمن أعمال المرحلة الثالثة من الموجة 20 لإزالة التعديات والتي انطلقت منذ 13 أغسطس الماضي وتستمر حتى 27 أكتوبر الجارىعلى ثلاث مراحل.

حيث شهد مركز ومدينة التل الكبير حملة لإزالة التعديات بحضور رئيس المركز والمدينة وقوات الشرطة وممثلي الإدارة الزراعية، وقد أسفرت الحملة عن الإزالة الفورية لـ 11 حالة تعد على مساحة 1509م٢ عبارة عن أسوار و مباني غير مكتملة تعدي على أراضي أملاك الدولة بولاية المحافظة والري.

وفي مركز ومدينة القصاصين الجديدة، تمت إزالة 12 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة بمساحة 2231م٢، عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة بولاية هيئة الأوقاف المصرية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

وشدد "بشارة" على ضرورة متابعة رؤساء المراكز والمدن لملف التعديات مؤكدًا أنه لا تهاون مع المتعدين على أملاك الدولة، يأتى ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على أراضي أملاك الدولة وعدم التهاون فى إزالة أية مخالفات من شأنها التعدي على الأراضي الزراعية و أراضي أملاك الدولة وفرض هيبة الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من تسول له نفسه القيام بتلك المخالفات.



جانب من إزالة التعديات على أملاك الدولة بمركزى التل الكبير والقصاصين بالإسماعيلية



جانب من إزالة التعديات على أملاك الدولة



جانب من إزالة التعديات على أملاك الدولة بمركزى التل الكبير والقصاصين



جانب من إزالة التعديات



جانب من إزالة التعديات على أملاك الدولة بمركزى التل الكبير والقصاصين بالإسماعيلية