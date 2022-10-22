إزالة مخلفات قمامة خلال حملات للنظافة بـ 6 مراكز فى أسيوط.. صور

أسيوط فريق المحافظات

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع القمامة وإزالة المخلفات بالقرى والمراكز للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والاستمرار فى فعاليات المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة ،تنفيذاً لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقاً لرؤية مصر2030 وخطة التنمية المستدامة موجهاً ببذل مزيد من الجهود في هذا الشأن وذلك خلال الفترتين الصباحية والمسائية على مدار اليوم مشيراً إلى توفير الإمكانات اللازمة وتقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة لرفع مستوى النظافة والتخلص الآمن من المخلفات والحفاظ على البيئة المحيطة لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها بشكل يليق بها.

وأوضح المحافظ – فى بيان صادر عن مكتب الإعلام اليوم - ان الوحدات المحلية بالبداري والغنايم وساحل سليم وصدفا وابوتيج والقوصية ، قد شنت عدة حملات للنظافة تحت إشراف محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينه البداري ،ومصطفى على رئيس مركز ومدينة الغنايم واسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم وخالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا ومحمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة ابوتيج ، ومصطفى فتحي نائب رئيس مركز ومدينة القوصية ،واسامة كامل نائب رئيس مركز ومدينة ابوتيج ، لرفع المخلفات والأتربة ومنع تراكمات القمامة بالشوارع والميادين وشفط الأتربة من جانبي عدد من الطرق فضلاً عن تسوية وتمهيد الطرق والشوارع غير الممهدة لتسيير الحركة المرورية ؛فضلا عن زراعة الاشجار المثمرة على جانبى الطرق السريعة والحدائق و الميادين والمنشأت التعليمية والحكومية ، وذلك بمشاركة مسئولي ومشرفي قطاعات النظافة والمخلفات الصلبة والبيئة وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية بكل وحدة محلية كـ(سيارات القمامة واللوادر والحاويات والكنس الآلي وشفط الأتربة و...) وغيرها من المعدات مؤكداً على استمرار الحملات خلال الفترتين الصباحية والمسائية والاستغلال الأمثل للامكانات المتاحة.

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن تلقي شكاوى المواطنين وخاصة شكوى تجمعات القمامة على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات ،على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل العاجل معها .



حملات نظافة بمراكز اسيوط (1)



حملات نظافة بمراكز اسيوط (2)



حملات نظافة بمراكز اسيوط (3)



حملات نظافة بمراكز اسيوط (4)



حملات نظافة بمراكز اسيوط (5)



حملات نظافة بمراكز اسيوط (6)



حملات نظافة بمراكز اسيوط (7)



حملات نظافة بمراكز اسيوط (8)



حملات نظافة بمراكز اسيوط (9)



حملات نظافة بمراكز اسيوط (10)



حملات نظافة بمراكز اسيوط (11)



حملات نظافة بمراكز اسيوط (12)



حملات نظافة بمراكز اسيوط (13)



حملات نظافة بمراكز اسيوط (14)