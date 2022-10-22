إحالة أوراق سائق للمفتي تعدى على ابنة شقيقته بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الله خطاب رئيس المحكمة بإجماع آراء أعضائها، بإحالة أوراق المتهم " م.ع.ا" سائق، إلى فضيلة مفتى الديار المصرية لأبداء الرأى الشرعى فى إعدامه، لاتهامه بالتعدى على المجنى عليها " س.خ.ق".

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 19800 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل ثان، بلاغا يفيد بتعدى المتهم على المجنى عليها بالشقة محل سكنه، بدائرة القسم،

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل ثان، بأن المجنى عليها "س.خ.ق" 15 سنة بأنها حال انتقالها للعيش مع المتهم " م.ع.ا " سائق هى وأشقائها حال كونه خالها، وبعد ذلك أبلغ أشقاءها بأنها غير موجودة بالشقة، وذاك من أجل الانفراد بها وقام بالتعدى عليها، واكتشف أشقاء المجنى عليها وجود شقيقتهم بالشقة، وتبين قيام المتهم يتعاطى المخدرات مستغلا صغر سنها، وتحرر محضر بالواقعة، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التى أصدرت قررها، ووحدت جلسة الانعقاد القادمة للنطق فى الحكم بإعدامه.