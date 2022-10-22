"أونروا" تطلب 13 مليون دولار لدعم اللاجئين الفلسطينيين فى لبنان

وكالات

ناشدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" الجهات المانحة الحصول بشكل عاجل على تمويل بقيمة 13 مليون دولار من أجل مواصلة دعمها للاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وقال المفوض العام للوكالة فيليب لازارينى في بيان: "تناشد الأونروا الحصول بشكل عاجل على 13 مليون دولار من أجل لاجئي فلسطين في لبنان"، مشيرا إلى أن "هذا التمويل من شأنه أن يمكن الوكالة من تقديم المساعدات النقدية التي تشتد الحاجة إليها، ومواصلة تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية، وإبقاء مدارسنا مفتوحة حتى نهاية العام".



وأوضح أن "مستويات الفقر غير المسبوقة، ومعدلات البطالة المرتفعة للغاية، ودرجات اليأس المتزايدة أثرت سلبا على اللبنانيين واللاجئين الفلسطينيين والسوريين على حد سواء".