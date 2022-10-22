أول سيدة تقود الحكومة..جورجيا ميلوني تؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس إيطاليا

كتب عبد الوهاب الجندى

أدت جورجيا ميلوني، اليوم السبت، اليمين الدستورية أمام الرئيس الإيطالي كأول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في البلاد، وفق ما نشرت وسائل إعلام إيطالية.

وبالأمس، كلف الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، جورجيا ميلوني، التي حققت مع حزبها "أخوة إيطاليا" للفاشيين الجدد انتصارا تاريخيا في الانتخابات التشريعية، تشكيل الحكومة لتصبح بذلك أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في إيطاليا.