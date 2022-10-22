أوغندا تعلن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس إيبولا

وكالات

أعلنت السلطات في أوغندا، اليوم السبت، تسجيل 3 إصابات بفيروس إيبولا، في العاصمة كامبالا، وفق ما نقلت وسائل إعلام أوغندية هذا الصباح.

والأسبوع الماضي، أعلنت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا ماتشيديسو مويتي، أن تفشي فيروس إيبولا في أوغندا "يتطور بسرعة" بعد شهر من الإعلان عن المرض في الدولة الواقعة بشرق أفريقيا، مشيرة إلى الوضع الصعب للعاملين في مجال الصحة على الأرض.

وقالت: "أظهرت وزارة الصحة الأوغندية مرونة وفعالية ملحوظة، وتعمل باستمرار على ضبط الاستجابة في ظل الوضع الصعب. الفهم الأفضل لسلاسل انتقال الفيروس يساعد الموجودين على الأرض على الاستجابة بشكل أكثر فعالية".