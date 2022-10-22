اليوم السابع
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أمير الكويت يعود لبلاده بعد استكمال فحوص طبية بإيطاليا

السبت، 22 أكتوبر 2022 07:03 م
أمير الكويت يعود لبلاده بعد استكمال فحوص طبية بإيطاليا الشيخ نواف الأحمد الصباح
كتب محمد جمال

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عاد الشيخ نواف الأحمد الصباح، أمير الكويت، السبت، قادماً من إيطاليا بعد استكمال الفحوصات الطبية المعتادة. بحسب ما نقلته وكالة "كونا" الرسمية.

وكان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، قد غادر قبل أيام، إلى إيطاليا لإجراء فحوصات طبية دورية،


الشيخ نواف الأحمد الصباح

الكويت

أخبار الكويت

إيطاليا



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